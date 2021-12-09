09 Aralık 2021, Perşembe
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Meclis’te bütçe görüşmelerinde yine gerginlik! İYİ Partili vekilden el hareketi
TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yine gerginlik yaşandı. AK Partili ve İYİ Partili vekiller tartıştı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında anlattı.