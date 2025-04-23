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Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu

Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 08:53
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunda bu kez vekillerin yerinde çocuklar oturdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'daki özel oturumda koltuğunu Berra Koramaz isimli öğrenciye bıraktı. İşte Meclis’teki kutlamalardan görüntüler.
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Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu
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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı!
Meclis’te 23 Nisan coşkusu!
Meclis’te 23 Nisan coşkusu!
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