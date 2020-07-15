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Meclis Başkanı Şentop: Gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi kahramanca savundu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “15 Temmuz işgal girişiminin 4'üncü yıldönümünde hain çetenin hedef alındığı Gazi Meclis'te bir aradayız. Gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi kahramanca savundu. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle mağlup edildiler. Bu anıt, kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanlarımızın anısına dikilmiştir.” dedi.