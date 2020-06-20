Meclis Başkanı Mustafa Şentop Marmara Üniversitesi Hastanesi açılısında konuştu

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Marmara Üniversitesine de İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanı ismiyle inşa edilen külliyenin çok yakışacağını düşünüyorum. Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop törendeki konuşmasında, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne dikkat çekerek, "İstanbul aşığı, İstanbul'u çöp, çamur, çukurdan kurtaran bir belediye başkanına İstanbul'un vefa borcunu ödemesidir bu külliye" dedi.

Şentop, "Koronavirüs salgını nedeniyle böyle güzel bir eseri mütevazı şartlar altında açmak zorunda kaldık. İnşallah Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni daha güzel şartlarda, sosyal mesafesiz açarız" şeklinde konuştu.