Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?

Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2,5 aylık aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yeni anayasadan, evlilik kredisine, kentsel dönüşüm yasasından tezkerelere kadar birçok konu gündemde olacak. Gündemin önemli başlıklarını Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber değerlendirdi.

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