29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?

Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2023 11:07
Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2,5 aylık aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yeni anayasadan, evlilik kredisine, kentsel dönüşüm yasasından tezkerelere kadar birçok konu gündemde olacak. Gündemin önemli başlıklarını Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?
Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?
11 ilde Transfer Operasyonu
11 ilde "Transfer Operasyonu"
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu
CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu
MGK sona erdi: İşte alınan kritik kararlar!
MGK sona erdi: İşte alınan kritik kararlar!
Gezi Parkı davasında karar çıktı!
Gezi Parkı davasında karar çıktı!
Hilal Nesin’den Ermenilere ağıt!
Hilal Nesin'den Ermenilere ağıt!
Rum temsilciye haddini bildirdi
Rum temsilciye haddini bildirdi
AK Parti MKYK’da değişiklik olacak mı?
AK Parti MKYK'da değişiklik olacak mı?
Kuvvetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü
Kuvvetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü
Adres değişikliği için son üç gün!
Adres değişikliği için son üç gün!
Daha Fazla Video Göster