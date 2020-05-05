05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MEB 2020 LGS için alınan önlemlerle ilgili animasyon filmi hazırladı

MEB 2020 LGS için alınan önlemlerle ilgili animasyon filmi hazırladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
05.05.2020
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav için alınan önlemleri animasyon filmle anlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da Twitter hesabından paylaştığı animasyon filmde, sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrencilerin kendi okullarında sınava girecekleri belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEB'den LGS için animasyon filmi
MEB'den LGS için animasyon filmi
CNN International Türkiye'nin filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi .
CNN International Türkiye'nin filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi .
Aşı ne zaman bulunacak? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber’de değerlendirdi…
Aşı ne zaman bulunacak? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber’de değerlendirdi…
Başkan Erdoğan normalleşme süreci kararlarını açıkladı!
Başkan Erdoğan normalleşme süreci kararlarını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Esad rejimini kontrol edenlere sert tepki
Esad rejimini kontrol edenlere sert tepki
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye darbe tepkisi!
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye darbe tepkisi!
Muharrem İnce'den 'kanlı' açıklama
Muharrem İnce'den 'kanlı' açıklama
Yılmaz Özdil villayı bu şekilde büyütmüş
Yılmaz Özdil villayı bu şekilde büyütmüş
İslam'a Avrupa'da sempati Türkiye'de saldırı
İslam'a Avrupa'da sempati Türkiye'de saldırı
Başkan Erdoğan AB'ye tarih verdi: 23 Mayıs...
Başkan Erdoğan AB'ye tarih verdi: 23 Mayıs...
Mayına basan asker şehit oldu
Mayına basan asker şehit oldu
Daha Fazla Video Göster