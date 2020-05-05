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MEB 2020 LGS için alınan önlemlerle ilgili animasyon filmi hazırladı
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav için alınan önlemleri animasyon filmle anlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da Twitter hesabından paylaştığı animasyon filmde, sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrencilerin kendi okullarında sınava girecekleri belirtildi.
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