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Mavi Vatan’ın yeni gücü AKYA! Hedefi tam isabetle vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 09:21
27 Aralık’ta TCG PREVEZE denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen harp atışında, #AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi. MSB, görüntüleri paylaştı.
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