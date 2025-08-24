Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu! Selçuk Bayraktar: 17-21 Eylül’de TEKNOFEST İstanbul’da

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG Hızırreis denizaltısı ve restore edilerek sefere hazır hale getirilen Atatürk’ün mirası TCG Savarona’nın da aralarında bulunduğu 7 gemi, bugün 15.30-17.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

