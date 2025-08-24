24 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu! Selçuk Bayraktar: 17-21 Eylül’de TEKNOFEST İstanbul’da
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu! Selçuk Bayraktar: 17-21 Eylül’de TEKNOFEST İstanbul’da

Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu! Selçuk Bayraktar: 17-21 Eylül’de TEKNOFEST İstanbul’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2025 14:35
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG Hızırreis denizaltısı ve restore edilerek sefere hazır hale getirilen Atatürk’ün mirası TCG Savarona’nın da aralarında bulunduğu 7 gemi, bugün 15.30-17.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu! Selçuk Bayraktar: 17-21 Eylül’de TEKNOFEST İstanbul’da
A Haber ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’da
A Haber ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu
Türk siyasetinin muhalefet sorunu
Türk siyasetinin “muhalefet” sorunu
TCG Anadolu’dan canlı yayın
TCG Anadolu’dan canlı yayın
İnsanlığın onur sınavı: Gazze
İnsanlığın onur sınavı: Gazze
Malatya’da alevlerle mücadele sürüyor
Malatya'da alevlerle mücadele sürüyor
İzmir körfezi can çekişiyor!
İzmir körfezi can çekişiyor!
CHP’den istifa nedeni ’imar rantı’!
CHP'den istifa nedeni 'imar rantı'!
Bahçeli: Siyonist azınlık kontrolden çıkmıştır
Bahçeli: "Siyonist azınlık kontrolden çıkmıştır"
İnsan haklarından daha önemli olan şey nedir?
İnsan haklarından daha önemli olan şey nedir?
Tarihi bir dönüm noktasındayız
"Tarihi bir dönüm noktasındayız"
Savarona yatı yeniden Mavi Vatan’da
Savarona yatı yeniden Mavi Vatan'da
Daha Fazla Video Göster