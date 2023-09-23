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Mavi Vatan’a 2 karakol gemisi daha! Pakistan'a "PNS Barbür" teslim ediliyor

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 13:35
Savunma Sanayii'nde dev projeler bir bir hayata geçiyor. Bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığında iki önemli tören var. Açık deniz karakol gemileri "TCG Akhisar" ve "TCG Koçhisar" denize indirilecek. Pakistan ise ilk Milgem gemisini teslim alıyor. Törenin yapılacağı İstanbul Tersanesi Komutanlığında A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.
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