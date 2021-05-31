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Maskeler çıkacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Belli kapasite şartıyla bu işletmeler açılabilir

A Haber
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Giriş: 31.05.2021 11:48
Güncelleme:31.05.2021 12:01
Son dakika haberi... Türkiye yarından itibaren geçeceği yeni normalleşme sürecini bekliyor. Milyonlar birçok önemli gelişmenin yaşanmasını beklese de tüm gözler kafe ve restoranlar için çıkacak kararda. Hem esnafın hem de vatandaşın aklındaki "kafeler açılacak mı?" ve "restoranlar açılacak mı?" soruları bu akşam cevap bulacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Belli kapasite şartıyla bu işletmeler açılabilir" dedi. Yalçın çok merak edilen "Maskeler çıkacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

Türkiye yarından itibaren geçeceği yeni normalleşme sürecini bekliyor. Milyonlar birçok önemli gelişmenin yaşanmasını beklese de tüm gözler kafe ve restoranlar için çıkacak kararda. Hem esnafın hem de vatandaşın aklındaki "kafeler açılacak mı?" ve "restoranlar açılacak mı?" soruları bu akşam cevap bulacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Belli kapasite şartıyla bu işletmeler açılabilir" dedi. Yalçın çok merak edilen "Maskeler çıkacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

MASKELER ÇIKACAK MI?

Bu rakamlara ulaşıldığı için özellikle erişkin yaş grubu 55 yaş üzerindeki grupların iki doz aşısının önemli bir kısmı gerçekleşti. En azından aşılı kişilerin dış ortamlarda maske kullanmasının gerekliliği konusunda açık havada belli bir mesafeye dikkat ederek bir rahatlama bir gevşeme getirilebilir. Aşılananlar açık havada maskeden muaf olabilir.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe ya da restoran gibi yerlerin belli kapasiteyle yüzde 50 veya yüzde 40 kapasiteyle özellikle başlangıçta açık bölümleri daha ön planda olmak üzere bir şekilde rahatlama getirilebilir. Bunun da ciddi katkısı olacak. Çünkü toplum da bir taraftan sıkıldı. Bir de sokağa çıkma kısıtlamalarının biraz daha süresi daraltılabilir diye düşünüyorum. Aşılama oranlarını yükselttikçe bu sıkıntı azalacak.

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