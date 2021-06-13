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Marmara'da müsilaj temizliği! İşte müsilaj temizliğinden görüntüler

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Giriş: 13.06.2021 13:56
Marmara'yı tehlike altına alan deniz salyalarının temizliği için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası'nda Kadıköy Sahili, Caddebostan Sahili, Bostancı İDO İskelesi, Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi, Kuleli ve Tuzla mevkilerinde ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı.
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Marmara'da müsilaj temizliği!
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