04 Aralık 2023, Pazartesi
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Marmara’da 3 dakika arayla 2 deprem! A Haber Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde
Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde 3 dakika arayla 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi. A Haber Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ne gitti ve çalışmaları ekrana taşıdı. Peki AFAD kriz merkezinde neler yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı. Murat Sekban, “Burada çalışan personel tamamen alanından uzman isimlerden oluşuyor. Şu ana kadar 15 artçı sarsıntı tespit edildi. Bu ekranda depremin yaşandığı 10,42’yi görüyorsunuz. İzleme alanında bir boşluk var ve burada bir hareket ve dalgalanma yok. Ancak deprem anında dalgalanma başlıyor ve deprem anı bu ekrana yansıyor. İşte bu depremden sonra 15 artçı meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler sürekli olarak buradan gelişmeleri takip ediyor.” dedi.