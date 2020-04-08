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Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldı! Özelliklerini Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel A Haber'e açıkladı | Video
60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastane olası bir deprem sırasında ve sonrasında da hizmet verebilecek şekilde izolatör sistemiyle güçlendirildi.
BAŞHEKİM CİNEL'DEN A HABER'E AÇIKLAMA
Hastaneye ilişkin detayları Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel, A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'a anlattı. Cinel, yaptığı açıklamada, hastanede 60'ı yoğun bakım olma üzere 535 yatak var olduğunu belirtti. Hastanenin 827 izolatörle güçlendirildiğini altını çizen İsmail Cinel, "Hastane olası bir afette 72 saat kesintisiz hizmet verebilecek" bilgisini sundu.
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE "KALE" OLACAK
Öte yandan Başhekim Cinel, "Korona sürecini tüm milletçe hep birlikte bir milli seferberlik yaşamaya devam ediyoruz. Bu bakımdan yeni servislere, yoğun bakım yataklarına ihtiyaç olabilir. Bu bakımdan hızlı pozisyon almaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bir ay gibi kısa bir sürede bu hastane binasını devreye alabildik. Bu talimat sonrası Sağlık Bakanlığımız devreye girdi." dedi.
535 ADET HASTA YATAĞI VAR
181 bin 754 metrekare arsa içerisinde, 16 bin 500 metrekare oturum alanına ve 113 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastane binasında, 60'ı üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı ve diğerleri nitelikli hasta odası kriterlerine uygun tek kişilik hasta odası olmak üzere toplam 535 adet hasta yatağı bulunmakta.
29 AMELİYAT ODASI
Hastanede 47 adet acil servis müşahede yatağı, 29 ameliyat odası ve 195 poliklinik odası da yer alıyor.
OLASI BİR AFETTE 72 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET
Hastane ayrıca dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi olma özelliği taşıyor. Hastane bu sayede deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirilebilme ve afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliğini taşıyor.
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