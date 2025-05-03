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Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da hissedildi

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 13:02
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşirken deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Bölgelerden gelişmeleri A Haber ekipleri aktarırken deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süha Özden canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da hissedildi
Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem!
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem!
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