03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşirken deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Bölgelerden gelişmeleri A Haber ekipleri aktarırken deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süha Özden canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.