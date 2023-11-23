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Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı?

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 11:33
Küçük esnafın en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen zincir marketlerin pazar günü kapalı kalması konusunda ilk adım atıldı ve konu gündeme girdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.
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