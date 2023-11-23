Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı?

Küçük esnafın en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen zincir marketlerin pazar günü kapalı kalması konusunda ilk adım atıldı ve konu gündeme girdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.

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