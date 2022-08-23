24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Mansur Yavaş Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu'nun gizli ilişkisi!
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Avukat Serkan Toper, Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde adaylığına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Mansur Yavaş, Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu'nun arasındaki ilişkiyi de açıklayan Toper, HDP'lilerin Mansur Yavaş'a oy verebileceğini ifade etti.