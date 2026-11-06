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Yurt genelinde kış havası etkisini gösteriyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ile kar ve yağmur uyarısı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yurt genelinde kış havası etkisini gösteriyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ile kar ve yağmur uyarısı

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken sonbahar yerini adeta dondurucu kış soğuklarına bıraktı. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte mega kent İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede azalırken, başkent Ankara dahil birçok il ve kayak merkezleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da kar ihtimalinden başkentteki hava durumuna, yurt genelindeki kar ve sağanak yağışlara kadar merak edilen tüm detayları harita üzerinden tek tek anlattı.

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