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23.09.2019

Mansur Yavaş belediyedeki işçi kıyımını itiraf etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında, belediyedeki işçi kıyımını itiraf etti. Yavaş, şu ana kadar 118 belediye çalışanının işine son verildiğini açıkladı. Ocak ayına kadar 600 kişinin daha işten çıkarılacağı iddiasıyla ilgili ise Yavaş, sessiz kalmakla yetindi. Mansur Yavaş, seçim öncesinde aday yaptığı açıklamada, “Hiçbir belediye çalışanının işine son veremeyeceğiz. Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net” demişti.

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