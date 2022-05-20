20 Mayıs 2022, Cuma
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Maltepe’de rüşvet operasyonu! Kadıköy’ün ardından Maltepe’ye sıçradı
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği ekiplerinin CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlediği rüşvet operasyonunda 4 kişi itirafçı oldu. İfadelere göre Maltepe’de mühürlenen fırın, Kadıköy zabıtasının devreye girmesiyle yeniden açıldı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.