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Maltepe’de rüşvet operasyonu! Kadıköy’ün ardından Maltepe’ye sıçradı

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 08:14
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği ekiplerinin CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlediği rüşvet operasyonunda 4 kişi itirafçı oldu. İfadelere göre Maltepe’de mühürlenen fırın, Kadıköy zabıtasının devreye girmesiyle yeniden açıldı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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Maltepe’de rüşvet operasyonu
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