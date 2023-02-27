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Malatya'daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 27.02.2023 11:50
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da deprem anına ait yeni MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yaşanan felaketin boyutunu ve insanların yaşadığı paniği gözler önüne seriyor.
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