Deprem bölgesindeki inşa hızı dünya basınında! Saatte 23, günde 550 konut gündem oldu

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları, saatte 23, günde 550 konut üretildiğine ilişkin verilerle dünya basınının gündemine taşındı. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren Cansın Helvacı, çalışmaların öneminin yabancı basının ilgisinden bağımsız olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise "Ama olsun, yani biz kendimizle gerçekten gurur duyalım, devletimizle gurur duyalım. Büyük bir değişim oldu orada. Cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la da bir araya gelme fırsatımız oldu. Orada da söyledi; yani 'Birleşseler' dedi, 'Avrupa'daki ülkeler böyle bir şeyi başaramazlar. Gerçekten bir mucize gerçekleşti.'" ifadelerini kullandı.