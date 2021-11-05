06 Kasım 2021, Cumartesi
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Makamını ve fikirlerini gençlerle paylaşıyor! Her sabah öğrencileri okula bırakıyor
Edirne Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu her sabah farklı 2 öğrenciyi makam aracıyla evinden alıp okula bırakıyor. Yol boyunca onlarla sohbet edip Keşan'a neler yapabileceklerini istişare ediyor. AK Partili Başkan Mustafa Helvacıoğlu’nun bu sabah ki programına A Haber ekipleri de katıldı.