Mahmud Ustaosmanoğlu vefat etti! torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu A Haber'e konuştu

Türkiye'nin önde gelen kanaat önderlerinden büyük İslam alimi Mahmud Ustaosmanoğlu vefat etti. Mahmud Efendi’nin torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Ustaosmanoğlu, “Yıllara dayanan bir hastalığı vardı, son zamanları yoğun bakımda geçti. 1927 yılında dünyaya geldi ve 95 yaşındaydı. Yaşa bağlı olarak ve enfeksiyon tetiklemesine bağlı olarak organ yetmezliğinden kaynaklı olarak dedemizi kaybettik. Mahmud Efendi Hazretleri, Ali Haydar Efendi Hazretleri'nden sonra hizmet eden büyük bir Allah dostuydu. Bununla beraber aynı zamanda medrese tedrisatını da devam ettiren bir insandı. Hem tasavvufi yönden hem ilmi cihetten yüzbinlerce öğrencisi olan bir insan. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her kıtasında bağlısı olan gönüllüsü olan bir insandı. Acımız çok büyük. Türkiye, Cumhuriyet'ten sonra belki en büyük İslam alimini ve şeyhini kaybetti. Bu yorumu kendi açımdan yapıyorum.” dedi.

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