30 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Madrid’de baş döndüren diplomasi! Erdoğan – Biden ne konuştu? Diplomatik zafer nasıl geldi?
Başkan Erdoğan NATO zirvesi kapsamında liderlerle görüştü. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile Madrid’de bir araya geldi. Başkan Erdoğan zirvenin son gününde görüşmelerini sürdürecek. NATO Liderler Zirvesi'nden ne çıktı? Türkiye Madrid'de istediğini nasıl aldı? TürkiyeNATO Zirvesi'nde kime, ne mesaj verdi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, "Türkiye’nin vazgeçilmez ağırlığı ve Türkiye ile çalışmanın gerekliliği tüm ülkeler bakımından ortaya çıkıyor." ifaderini kullandı.