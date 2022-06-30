Madrid’de baş döndüren diplomasi! Erdoğan – Biden ne konuştu? Diplomatik zafer nasıl geldi?

Başkan Erdoğan NATO zirvesi kapsamında liderlerle görüştü. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile Madrid’de bir araya geldi. Başkan Erdoğan zirvenin son gününde görüşmelerini sürdürecek. NATO Liderler Zirvesi'nden ne çıktı? Türkiye Madrid'de istediğini nasıl aldı? TürkiyeNATO Zirvesi'nde kime, ne mesaj verdi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, "Türkiye’nin vazgeçilmez ağırlığı ve Türkiye ile çalışmanın gerekliliği tüm ülkeler bakımından ortaya çıkıyor." ifaderini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN