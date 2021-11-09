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Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.11.2021 10:31
Bingöl'de şehit ağabeyinin kulağına eğilerek bacısına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Grup toplantısında konuşan Meral Akşener, olayı provokasyon olarak yorumladı. Akşener, Türkkan'ın ahlaksızlığını 'hislerine yenik düştü' sözleri ile basite indirgedi.
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