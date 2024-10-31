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Lübnanlı Muhammed dehşet anını A Haber’e anlattı

Lübnanlı Muhammed dehşet anını A Haber’e anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:47
Lübnan'daki Refik Hariri Hastanesi'nin çevresini bombalayan İsrail bölgede büyük yıkıma yol açmıştı. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul, bombaların altında faaliyetlerine devam eden o hastaneye girerek yaralılarla konuştu. İsrail'in 16 yaşında yetim bıraktığı Muhammed, yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı.
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