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Lozan Anlaşması’nın 100. yılı | Bahçeli’den Lozan açıklaması ve yerel seçim mesajı

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 16:10
Bugün dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü'nün 24 Temmuz 1923'te imzaladığı Lozan Anlaşması'nın 100. yıl dönümü. Siyasilerden dikkat çeken mesajlar geldi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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