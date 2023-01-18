Lodos baş ağrısı yapar mı? Lodosa karşı nasıl korunabiliriz?

İstanbul'da meteorolojinin lodos uyarısı yapmasının ardından uzmanlar uyardı. Peki şiddetli lodos baş ağrısı yapar mı? Lodosta nasıl giyinmeli, kimler nelere dikkat etmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan acil tıp uzmanı Dr. Erkan Temizkan verdi.

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