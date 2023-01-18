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Lodos baş ağrısı yapar mı? Lodosa karşı nasıl korunabiliriz?

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 10:55
İstanbul'da meteorolojinin lodos uyarısı yapmasının ardından uzmanlar uyardı. Peki şiddetli lodos baş ağrısı yapar mı? Lodosta nasıl giyinmeli, kimler nelere dikkat etmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan acil tıp uzmanı Dr. Erkan Temizkan verdi.
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Lodos baş ağrısı yapar mı?
Lodos baş ağrısı yapar mı?
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