İki gün süren Londra’daki tarihi zirveden geriye dikkat çeken görüntüler kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkan Donald Trump arasındaki görüşme zirveye damgasını vurdu. Peki liderlerin vücut dilleri ne anlatıyor? A Haber canlı yayınına konuk olan Dr. Zülfikar Özkan, liderlerin duruş ve davranışlarının ne anlama geldiğini anlattı.

Özkan, "Macron'un duruşu gerginlik içinde olduğunu gösteriyor. Sol omuzunu yukarı atması da olumsuz mesajlar veriyor. İçerisinde bulunduğu öfkeyi bu beden diliyle söyleyebiliriz." dedi.

Trump'ın ise göz teması kurmadığını belirten Özkan, "Göz teması kuramadığınızda insana ulaşamamışsınız demektir. Trump'ın yüz ifadelerinde Macron'un söylediklerinin pek önemli olmadığını gösteriyor ve Macron'u ciddiye almıyor diyebiliriz" diye konuştu ve sözlerine şöyle devam etti: "Macron elini çenesine götürerek düşünme içinde beden dilinde eli yüze götürmek sıkılmayı gösterir. Karşı tarafa boş bakışlarla bakması sözlerinin dikkate alınmadığını gösterir."