28 Mayıs 2023, Pazar
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Liderler nerede oy kullanacak?
Yurt genelinde milyonlarca seçmen yarın Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için oylarını vermek üzere sandık başına gidecek. Liderler gün içerisinde kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullanacaklar. Adaylardan Başkan Erdoğan İstanbul, 8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara’da oyunu kullanacak..