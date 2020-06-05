Libya Dışişleri Bakanı Sözcüsü A Haber’de müjdeyi verdi ve Türkiye’ye teşekkür etti

A Haber canlı yayınına bağlanan Libya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Muhammed Kahlavi, Hafter güçlerinin başkent Trablus’tan çıkarıldığını müjdelerken, Türkiye’nin meşru Libya hükümetine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Kahlavi, ‘’ Ulusal hükümetle Türkiye arasında yapılan askeri ve deniz anlaşmasından sonra, bu anlaşmaların sahada yansımalarını gördük. Özellikle Türkiye’nin bu konudaki desteğiyle güç meşru hükümetten yana. Şunu açık ve net söylemek istiyoruz: Türkiye’nin bize göstermiş olduğu ilgi ve vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Ulusal hükümetle Türkiye arasında yapılan askeri ve deniz anlaşmasından sonra, bu anlaşmaların sahada yansımalarını gördük. Özellikle Türkiye'nin bu konudaki desteğiyle güç meşru hükümetten yana. Şunu açık ve net söylemek istiyoruz: Türkiye'nin bize göstermiş olduğu ilgi ve vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunun Libya hükümeti için çok büyük önem taşıdığını söylemek istiyorum. Başkent Trablus'un tamamen milis güçlerden temizlendiği açıklandı ve son olarak biliyorsunuz Batı kısmında bir yer var. Burada Hafter güçleri mevcut şu an orası da kuşatma altına alınmış durumda. Önümüzdeki günler içerisinde bu işin biteceğine inanıyoruz.

TÜRKİYE – LİBYA İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Libya ilişkileri her zaman devam edecektir. Çünkü tarihi derinliği olan bir ilişkidir bu. Bugün kurulmuş, sadece çıkara dayanan bir ilişki değildir bu. Tarihi sorumluluğun getirdiği bir ilişkidir ve bu ilişki iki ülke olduğu sürece devam edecektir. Ticari anlamda da siyasi anlamda da her iki ülkenin kazancına olacak ilişkiler tabii ki devam edecektir. Bu anlaşma sayesinde Türkiye'den Libya halkı faydalandı. Şöyle faydalandı; bir takım malzemeler Türkiye'den Libya'ya gelmeye başladı. O yol çizilmiş oldu deniz anlaşmasıyla beraber. Özellikle Türk halkının çok büyük bir ilgisi de var. Türkiye şu anda yaptığı işle hem Libya'ya hem de Libya halkına çok büyük bir fayda sağlıyor.