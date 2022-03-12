Libya Dışişleri Bakanı A Haber'e konuştu: Türkiye ile iyi ilişkilerimizden gurur duyuyoruz

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Libya Dışişleri Bakanı Necla El-Menguş, A Haber'e konuştu. Forumdan övgüyle bahseden El-Menguş, forumun küresel diplomasi adına iyi bir başlangıç olduğunun altını çizdi, "Türkiye ile iyi ilişkilerimizden gurur duyuyoruz" dedi.

Necla El-Menguş'un açıklamalarında öne çıkanlar:

"Antalya Diplomasi Forumu gerçekten çok önemli bir platform. Tüm diplomatlar ve akademik araştırmacılar bu 3 günde gerçekten önemli şeyler söylüyor. Burada tecrübelerini paylaşıyorlar.

Dün katıldığım panel çok başarılıydı. Burada genç jenerasyonu görmekten çok mutlu oldum. Onlarda dinledi ve bu diplomasi için iyi bir başlangıç oldu. Birbirimizi anlamak için önemli oldu.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir toplantı yaptık ve çok başarılı geçti. Türkiye olan ilişkilerimizden çok memnunuz. Türkiye ile pek çok ekonomik ilişkilerimiz var. Türk İş Konseyi ile görüşme yapacağım ve onları Libya'ya davet edeceğim."