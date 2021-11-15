Levent Gültekin'den HALK TV'de skandal başörtüsü sözleri: Bu ülkeden özür dilesinler onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının ardından Gazeteci Levent Gültekin, HALK TV'de katıldığı canlı yayında "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu" ifadelerini kullandı. Gültekin'in açıklamalarına tepki yağarken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'i sözlerine "CHP usulü helalleşme" yanıtını verdi.