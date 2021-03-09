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letişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye tokat gibi cevap

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Giriş: 09.03.2021 01:00
Güncelleme:09.03.2021 01:04
İYİ Parti sosyal medyadaki resmi hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasındaki dil sürçmesini paylaşarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kurmaya hazırladığı yalan ile mücadele platformu 'Doğru Mu'yu kötülemeye kalktı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İYİ Parti'nin trollerinin videosunu alıntılayarak, Meral Akşener'in dilinin sürçtüğü anları paylaştı. İşte İYİ Parti'nin küçük duruma düştüğü o cevap...
letişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye tokat gibi cevap
letişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye tokat gibi cevap
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