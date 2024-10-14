14 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
“KUYU-36” operasyonlarında 157 gözaltı

“KUYU-36” operasyonlarında 157 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2024 15:31
Güncelleme:14.10.2024 15:32
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yatpığı açıklamada, "KUYU-36" operasyonlarında 157 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Bakan Yerlikaya gözaltına alınan 2 şüphelinin kırmızı bültenle arandığını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KUYU-36 operasyonlarında 157 gözaltı
“KUYU-36” operasyonlarında 157 gözaltı
A Haber saldırı altındaki Lübnan’da
A Haber saldırı altındaki Lübnan'da
Thaad füzesinin özellikleri neler?
Thaad füzesinin özellikleri neler?
Narin cinayetinde özel bilgi A Haber’de!
Narin cinayetinde özel bilgi A Haber'de!
Bakan Tunç: İnfaz yasası caydırıcı olmalı
Bakan Tunç: İnfaz yasası caydırıcı olmalı
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Adana’dan Ankara’ya hak yürüyüşü
Adana'dan Ankara'ya hak yürüyüşü
250 kişilik özel ekip kuruldu
250 kişilik özel ekip kuruldu
İsrail’in BM’den atılması lazım
"İsrail’in BM'den atılması lazım"
A Haber savaş hattında!
A Haber savaş hattında!
İsrail Lübnan’ın kuzeyini vurdu!
İsrail Lübnan’ın kuzeyini vurdu!
Memura servis hizmeti sürecek
Memura servis hizmeti sürecek
Daha Fazla Video Göster