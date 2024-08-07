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"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 08:33
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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