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Kütayha’da 4,5 büyüklüğünde deprem! Kütahya Valisi A Haber’de

Kütayha'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Kütahya Valisi A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 08:19
Güncelleme:25.04.2025 08:19
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kütahya Valisi Musa Işın, A Haber canlı yayınına bağlandı. Vali Işın, "Şuana kadar yapmış olduğumuz saha araştırmalarında herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanılmadı." dedi.
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