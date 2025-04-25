Kütayha’da 4,5 büyüklüğünde deprem! Kütahya Valisi A Haber’de

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kütahya Valisi Musa Işın, A Haber canlı yayınına bağlandı. Vali Işın, "Şuana kadar yapmış olduğumuz saha araştırmalarında herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanılmadı." dedi.