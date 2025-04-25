25 Nisan 2025, Cuma
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Kütayha'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Kütahya Valisi A Haber'de
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kütahya Valisi Musa Işın, A Haber canlı yayınına bağlandı. Vali Işın, "Şuana kadar yapmış olduğumuz saha araştırmalarında herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanılmadı." dedi.