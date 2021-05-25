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Kuşadası Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası! Sadece İller Bankası’ndan kredi şartı tutanağa fark yazıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2021 15:21
Güncelleme:25.05.2021 15:37
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e “Meclis Kararı” ile sadece İller Bankası için 50 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi ancak verilen o yetkinin tutanağa "Tüm özel ve kamu bankalarını kapsayacak şekilde." yansıması tartışmaları da beraberinde getirdi. Aydın Kuşadası'ndan detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Kuşadası AK Parti Grup Sözcüsü Tacettin Özden aktardı.
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