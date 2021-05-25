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Kuşadası Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası! Sadece İller Bankası’ndan kredi şartı tutanağa fark yazıldı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e “Meclis Kararı” ile sadece İller Bankası için 50 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi ancak verilen o yetkinin tutanağa "Tüm özel ve kamu bankalarını kapsayacak şekilde." yansıması tartışmaları da beraberinde getirdi. Aydın Kuşadası'ndan detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Kuşadası AK Parti Grup Sözcüsü Tacettin Özden aktardı.