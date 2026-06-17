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AA

Bolu'da maden ocağında göçük

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

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