Kurtuluş tepki çeken temsil! Türk kadınını zincire vurdular | Edremit Kaymakamı merkeze çekildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerde gerginlik yaşandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nce yapılan gösteride, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincire vurulması tepki çekti. Valilik, Türk kadınının zincire vurulduğu olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Edremit Kaymakamı da İçişleri Bakanlığınca merkeze çekildi. Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ile AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, “O kadına zincir vuranlar hala beyinlerindeki zincirden kurtulamamışlar” dedi. Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise “Yaşandığı andan itibaren takip ediyoruz. Balıkesir’imizin böyle bir görüntüyle Türkiye’nin hafızasında yer etmesini asla arzu etmezdik.” ifadelerini kullandı.

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