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Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması | Başkan Erdoğan: İslam dünyası sancılı dönem geçiriyor

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması | Başkan Erdoğan: İslam dünyası sancılı dönem geçiriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 15:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “İslam dünyası sancılı dönem geçiriyor. İslam coğrafyasında son 2 asırdır sinsi planların hedefi oldu. Aramıza örülen duvarlar maalesef günden güne bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Bu davarların harcı emperyalizmle karıldı. Tarihin akışına yön vermek için birlik şart. Küfre giden yolda ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız.” dedi.
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Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması | Başkan Erdoğan: İslam dünyası sancılı dönem geçiriyor
İslam dünyası sancılı dönem geçiriyor
"İslam dünyası sancılı dönem geçiriyor"
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