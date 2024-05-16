Kumpas farklı taktik aynı! Bu görüntüleri kim çekti? Çarpıcı detayları ilk kez A Haber'de

Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasında dikkat çeken detaylar ne? Olay anında görüntü çeken kim? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında ilk kez anlattı.

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