17 Temmuz 2022, Pazar
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Kullandığı araçla bir çocuğun ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı
Diyarbakır'a bağlı Bismil ilçesinde, araç kullandığı sırada bir çocuğa çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Batman'ın Gercüş ilçesinin Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı.