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Kullandığı araçla bir çocuğun ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı

DHA
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Giriş: 17.07.2022 11:41
Diyarbakır'a bağlı Bismil ilçesinde, araç kullandığı sırada bir çocuğa çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Batman'ın Gercüş ilçesinin Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı.
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