Sosyal medyada açtığı "sayın müsteşar" rumuzlu hesap üzerinden trollük yapan küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün hakaret ettiği siyasiler A Haber'e konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek görevden alınan savcı Özcan Muhammed Gündüz’e çok sert tepki gösterdiler. İşte A Haber’in özel haberi…

2019-2020 yılları arasında "sayın müsteşar" rumuzlu bir hesaptan, aralarında bakanların da olduğu devlet yetkililerine ve AK Partili siyasilere hakaret edildi. Hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlendi ve Gündüz hakkında başlatılan soruşturma sonrası açığa alındı.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün hedef aldığı siyasiler A Haber'e konuştu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA: YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bir cumhuriyet savcısının maske takarak sahte bir hesap üzerinden bizlere, şahsıma, AK Parti'nin yönetiminde yer alan insanlara, bakanlarımıza en ağır en çirkin hakaret ve iftiralarla sosyal medyadan üzerinden yayın yapması ile ilgili elbette yasal haklarımızı kullanacağız. Bu sürecin takipçisi olacağız." dedi.

ALİ İHSAN YAVUZ: TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "Tüylerimiz diken diken olurken, aslında bunu kim yaparsa yapsın ve kime yaparsa yapsın gerçekten hiç hoş karşılamayacağımız, son derece yadırgayacağımız bir durum ortaya çıkıyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.

AHMET HAMDİ ÇAMLI: NETİCEDE ACINACAK ZAVALLI BİR HAL!

Ortaya atılanların ağza alınmayacak sözler olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Küfürler ediliyor, bu acayip bir şey. Bir vatandaş olarak hakkımı hukukumu teslim ettiğim bir insan. Savcılık devlette hemen hemen herkeste olmayan bir yetkisi olan kurum. Bu nasıl oldu diye incelenmesi lazım. Zavallı bir çocuk yani. Ben bunu kendi üstüme almıyorum. Ama ben de bu milletin iradesini taşıyorum. Taşıdığım vakarın hakkını vermek için bu olayın takipçisi olacağım. Neticede acınacak zavallı bir hal." şeklinde konuştu.

MELİK GÖKÇEK'TEN "FETÖ" VURGUSU! "MUTLAKA BUNLARIN ARKASINDA BİRİLERİ VAR"

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bir savcı böyle bir iş yapıyor. Duyduğumda şoke oldum. İnanılacak bir iş değil. Kişisel kanaatim şudur; Bu savcı yalnız başına değil. Mutlaka bunların arkasında birileri var. Yüzde yüz. Bu savcı hakkında FETÖ'cülükle ilgili ciddi bir araştırma yapılması lazım. Diyemem FETÖ'cü ama tam bir FETÖ metodu uygulaması dolayısıyla böyle bir şüphenin içine düşmüş olmam gayet doğal. Arkasındakiler ortaya çıktığı zaman özellikle siyaset ciddi anlamda bir temizlenme için adım atabilecektir. Ben de hem kendisine hem ceza ve tazminat davaları açacağım." cümlelerini kullandı.

HSK'nın açığa aldığı gündüz hakkında yürütülen adli soruşturma da tamamlandı. Gündüz hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçu kapsamında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliği ile kabul edildi.

Gündüz, 3 Mayıs 2021 günü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı önüne çıkacak.