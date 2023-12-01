Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Namaz öncesi gergin bekleyiş

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün her cuma namazında Mecsid-i Aksa’ya gelenlere zulüm yapıyor. Gazze’de ateşkes sonrası katliama yeniden başlayan İsrail, cuma namazı için hazırlık yapan Müslümanlara karşı da Kudüs’te zulüm. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Özlem Aktay aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN