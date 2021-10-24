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Kritik MİT operasyonunda şok itiraf | MOSSAD'a bilgileri Zürih’te verdim

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Giriş: 24.10.2021 11:25
Güncelleme:24.10.2021 11:27
Edinilen bilgilere göre, M.A.S.'nin İstanbul'da yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık hizmeti veren bir şirketi vardı. Mossad, kendisiyle ilk olarak Mossad ajanı A.Z. üzerinden Aralık 2018'de temasa geçti. A.Z. yabancı bir numaradan Whatsapp ile M.A.S.'ye ulaştı. "Almanya'da Arap asıllı müşterilerim (Hedef şahıslar) var. Bu müşterilerin çocukları Türkiye'de eğitim görmek istiyor" diyerek M.A.S.'den kendisine bilgi vermesini talep etti.
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