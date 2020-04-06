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Kritik Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan açıklamalar! İki yeni hastane müjdesi
Son dakika haberine göre; Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 45 gün içinde birer hastanenin tamamlanacağını duyurdu.
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