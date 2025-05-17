Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşebilir

Rusya ve Ukrayna heyetleri dün İstanbul'da barış müzakerelerinde bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, “Müzakereler kapalı yürütülmeli. Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşebilir.” ifadelerini kullandı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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