17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşebilir
Rusya ve Ukrayna heyetleri dün İstanbul'da barış müzakerelerinde bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, “Müzakereler kapalı yürütülmeli. Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşebilir.” ifadelerini kullandı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.