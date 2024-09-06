06 Eylül 2024, Cuma
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Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak paylaşımında "Sevgili gençler, üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.