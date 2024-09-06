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Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 09:06
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak paylaşımında "Sevgili gençler, üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.
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