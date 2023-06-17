Köy evleri teslim ediliyor! 80 köy evi daha bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta gece gündüz çalışıldı, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olundu. Kısa sürede inşa edilen köy evlerinin teslimatı devam ediyor. Kurban Bayramı’ndan önce 80 köy evi daha hak sahiplerine verilecek. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kahramanmaraş’tan aktardı. Tamamlanan ve yapımı devam eden köy evleri A Haber Drone kamerasına yansıdı.

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